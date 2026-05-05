В Крыму отменили парад и шествие «Бессмертного полка» в честь Дня Победы

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил об отмене традиционных массовых мероприятий 9 Мая в этом году. Жителей полуострова ждут изменения в протоколе празднования.

В республике не состоятся ни военный парад, ни организованное шествие «Бессмертного полка». Такое решение в региональных органах власти приняли, руководствуясь заботой о безопасности граждан.

Однако ветеранов и павших героев не оставят без внимания. Власти пообещали организовать альтернативные форматы, чтобы каждый смог почтить память.

Ранее Минобороны России анонсировало парад на Красной площади также без колонн современной военной техники. Таким образом, в этом году акцент на главных площадках сделают не на демонстрации вооружений, а на пеших расчётах, памятной части и исторической символике Дня Победы.