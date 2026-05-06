Символ памяти и благодарности: Москвичам раздали георгиевские ленты в преддверии 9 Мая

В Москве на Пушкинской площади прошла акция «Георгиевская лента». Волонтёры раздавали жителям и гостям столицы ленточки как символ Победы над фашизмом.

21-летняя волонтёр Анна рассказала, что узнала об акции на сайте «Мосволонтёра» и в социальных сетях. По её словам, она решила принять участие, потому что считает День Победы «самым великим праздником в нашей стране» и хотела помочь в организации праздничных мероприятий.

«Я считаю, что мы сохраняем историческую память и сохраняем её и в головах более старшего поколения и рассказываем об этой акции об истории нашей страны уже более младшему поколению, детям и подросткам», — отметила волонтёр.

Участники акции отметили, что георгиевская ленточка остаётся для них знаком памяти о подвиге родных.

«Георгиевская лента — это напоминание о том, что прошли наши родственники, наши деды, как им было больно, тяжело, чтобы эта память всегда была с нами в наших сердцах», — сказала одна из прохожих.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы севастопольского соединения раздали жителям столицы более 1 000 георгиевских лент. Мероприятие приурочили к 9 Мая. Представители отдельной мотострелковой севастопольской бригады из состава 1-й гвардейской танковой армии подробно рассказали прохожим о том, как правильно закреплять ленту.