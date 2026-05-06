Военнослужащие вручили горожанам свыше тысячи георгиевских лент в Москве

Бойцы севастопольского соединения раздали жителям столицы более 1 000 георгиевских лент. Мероприятие приурочили к 9 Мая. Сведения об этом предоставила пресс-служба Московского военного округа.

Представители отдельной мотострелковой севастопольской бригады из состава 1-й гвардейской танковой армии подробно рассказали прохожим о том, как правильно закреплять ленту. Они пояснили, что означают чёрный и оранжевый цвета. Акция ставит целью сохранение памяти о заслугах советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

«Для нас большая честь проводить такую акцию в Москве. Военнослужащие нашей бригады всегда чтут традиции предков, и видеть отклик горожан — лучшая награда за нашу работу», — сказал один из военнослужащих соединения.

Участники акции отметили живой интерес горожан. Многие подходили за лентами целыми семьями. Военные подчеркнули, что подобные мероприятия помогают сохранять связь поколений.

Ранее сообщалось, что порядка 90 процентов граждан России называют День Победы значимой датой. Примерно 86 процентов опрошенных оценивают 9 Мая как важный праздник. Ещё 89 процентов видят в нём способ сохранения памяти о фронтовиках. Почти 85 процентов респондентов уверены, что эта дата усиливает единство общества. Две трети участников исследования отметили необходимость извлекать уроки из военных событий для укрепления безопасности. В числе главных атрибутов праздника участники опроса назвали георгиевскую ленту, Вечный огонь и Знамя Победы.