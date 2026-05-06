6 мая, 03:47

Военнослужащие вручили горожанам свыше тысячи георгиевских лент в Москве

Обложка © Life.ru

Бойцы севастопольского соединения раздали жителям столицы более 1 000 георгиевских лент. Мероприятие приурочили к 9 Мая. Сведения об этом предоставила пресс-служба Московского военного округа.

Представители отдельной мотострелковой севастопольской бригады из состава 1-й гвардейской танковой армии подробно рассказали прохожим о том, как правильно закреплять ленту. Они пояснили, что означают чёрный и оранжевый цвета. Акция ставит целью сохранение памяти о заслугах советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

«Для нас большая честь проводить такую акцию в Москве. Военнослужащие нашей бригады всегда чтут традиции предков, и видеть отклик горожан — лучшая награда за нашу работу», — сказал один из военнослужащих соединения.

Участники акции отметили живой интерес горожан. Многие подходили за лентами целыми семьями. Военные подчеркнули, что подобные мероприятия помогают сохранять связь поколений.

Память на груди: Эксперт — о сроках, правилах и штрафах за Георгиевскую ленту

Ранее сообщалось, что порядка 90 процентов граждан России называют День Победы значимой датой. Примерно 86 процентов опрошенных оценивают 9 Мая как важный праздник. Ещё 89 процентов видят в нём способ сохранения памяти о фронтовиках. Почти 85 процентов респондентов уверены, что эта дата усиливает единство общества. Две трети участников исследования отметили необходимость извлекать уроки из военных событий для укрепления безопасности. В числе главных атрибутов праздника участники опроса назвали георгиевскую ленту, Вечный огонь и Знамя Победы.

Антон Голыбин
