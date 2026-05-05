Память на груди: Эксперт — о сроках, правилах и штрафах за Георгиевскую ленту

Строгих сроков ношения Георгиевской ленты нигде не зафиксировано — ни в законах, ни в подзаконных актах. Однако есть определённая логика. Об этом Life.ru рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

«Где-то с двадцатых чисел апреля в России начинается всероссийская акция «Георгиевская лента», когда волонтёры раздают ленты на улицах и рассказывают, как ими пользоваться. С этого периода их можно начинать носить — и вплоть до 9 мая. Если после 9 мая не планируется тематических мероприятий, приуроченных к этому дню, то ленту лучше снять. Бывает, что какое-то мероприятие проходит позже, но посвящено 9 Мая, — тогда можно, но в целом после праздника ленту обычно снимают», — отметила специалист.

По словам собеседницы Life.ru, не стоит носить Георгиевскую ленту круглый год: со временем она выцветает, может приобрести не очень праздничный вид. А это символ памяти и гордости нашего народа. Поэтому ношение этого символа лучше ограничить рамками «до 9 мая». Если хотите сохранить ленту, уберите её до следующего года.

Есть даже правила, определяющие отношение к этому символу. Это (пусть опосредованно) относится к геральдике, а к геральдике — отношение особое. Поэтому ленту принято носить на груди, у сердца, с левой стороны или у воротника. Точно не на поясе, не ниже, не на сумках, не на ремнях и тем более — не на машинах. В случае с автомобилями — лента может запачкаться или оказаться в непрогнозируемой ситуации, а это уже попадает под закон об осквернении воинских символов и карается значительными штрафами. Екатерина Богачева Эксперт по этикету

«Всё это уместно ко времени 9 мая. Как только получили ленту от волонтёра — носим её в тех местах, о которых я сказала. И отдаём дань памяти подвигу нашего народа», — заключила эксперт.

Почти 90% россиян считают День Победы важным праздником. По данным исследования, 85% респондентов считают, что праздник укрепляет чувство единства. Ещё 66% видят в уроках войны необходимость заранее решать вопросы безопасности. Главными символами 9 Мая участники опроса назвали Георгиевскую ленту, Вечный огонь и Знамя Победы. При этом 91% россиян считают важным передавать память о Великой Отечественной войне следующим поколениям.