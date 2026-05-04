Почти 90% россиян назвали День Победы важным праздником

Почти 90% россиян считают День Победы важным праздником. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование центра FEEDBACK.

«День Победы сохраняет высокую значимость для россиян: 86% оценивают его как важный праздник, а 89% рассматривают 9 Мая как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну», — говорится в сообщении.

По данным исследования, 85% респондентов считают, что праздник укрепляет чувство единства. Ещё 66% видят в уроках войны необходимость заранее решать вопросы безопасности.

Главными символами 9 Мая участники опроса назвали Георгиевскую ленту, Вечный огонь и Знамя Победы. При этом 91% россиян считают важным передавать память о Великой Отечественной войне следующим поколениям.

