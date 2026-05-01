Адвокат объяснила, почему не стоит использовать георгиевскую ленту в рекламе
Георгиевская лента.
Использовать георгиевскую ленту в коммерческих целях и размещать её на товарах массового потребления запрещено. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Малиновская.
По словам юриста, изображение ленты нельзя применять в качестве товарного знака для массовой продукции. Правовой статус георгиевской ленты как символа воинской славы России закреплён Федеральным законом от 29 декабря 2022 года №579-ФЗ.
Адвокат уточнила, что статья 3 Закона предусматривает ответственность за публичное осквернение георгиевской ленты, однако не раскрывает, в каких конкретно формах это может выражаться.
При этом гражданам и общественным объединениям, по словам Малиновской, разрешено использовать ленту без чёткого перечня форм, но с непременным условием: это не должно нарушать её статус символа воинской славы России.
На днях стало известно, что в Берлине накануне Дня победы планируют запретить демонстрацию любой российской и советской символики — ограничения будут действовать 8 и 9 мая. В пресс-службе столичной полиции уточнили, что окончательное решение ещё не принято, но, вероятнее всего, будут действовать те же ограничения, что и каждый год.
