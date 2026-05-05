Гатилов: Размещение ядерного оружия в Финляндии создаст риски для России

Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что возможное разрешение на хранение ядерного оружия в неядерных странах Европы, включая Финляндию, создаст угрозу для безопасности России. Об этом пишет газета «Известия».

«Нахождение ядерного оружия на территории неядерных государств Европы, включая в перспективе Финляндию, безусловно, создаёт риски для национальной безопасности нашего государства. Мы многократно призывали к выводу из Европы американского ядерного оружия с ликвидацией соответствующей инфраструктуры», — отметил дипломат.

Гатилов добавил, что риск обретения атомной бомбы неядерными странами Европы резко вырос, в частности из-за идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о едином европейском «ядерном зонтике». Эту идею французский лидер представил в марте 2025 года. Германия, Польша, Литва и Дания тогда заявили о готовности обсуждать её. Польша пошла дальше: 23 апреля стало известно о планах Варшавы и Парижа провести учения ВВС над Балтийским морем с участием истребителей Rafale с ядерными боеголовками для «отработки» ударов по «важным целям в районе Санкт-Петербурга».

Гатилов, комментируя эти планы, назвал польских лидеров «русофобами», которые не скрывают ядерных амбиций и ищут поводы для агрессии против России. Дипломат напомнил, что Россия постоянно говорит о важности соблюдения «духа и буквы» Договора о нераспространении ядерного оружия. Однако оппоненты к конструктивному, взаимоуважительному разговору пока не готовы.

Ранее в Польше на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО Amber Shock 2026. В них принимают участие более 3,5 тысячи военнослужащих из нескольких стран альянса, включая США, а также несколько сотен единиц военной техники. Среди участников — военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США и других подразделений союзников. Представитель многонациональной дивизии «Северо-Восток» подполковник Дариуш Гузенда заявил, что в ходе учений участники будут отрабатывать тактические и огневые задачи, улучшая взаимодействие и демонстрируя единство и надёжность членов НАТО в выполнении общих обязательств в области безопасности. Манёвры являются частью более масштабных учений Saber Strike 26, которые проходят также в Литве и Финляндии.