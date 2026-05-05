4 мая, 22:25

«Подняли коллективную тревогу»: Макрон назвал главное условие для автономии европейских стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ToninT

Страны Европы взяли курс на самостоятельность и независимость от крупных стран. Это одно из ключевых условий стратегической автономии, считает французский лидер Эмманюэль Макрон. Его слова передаёт телеканал BFM.

Свою точку зрения президент Пятой республики огласил, выступая на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы», — высказался Макрон.

Макрон объяснил, почему не взял жену Брижит в Ереван

Также в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване Эмманюэль Макрон высоко оценил внешнеполитические изменения Армении после 2018 года. Он похвалил премьер-министра Никола Пашиняна за взятый курс на «европейскую интеграцию». По его словам, нынешний поток визитов западных лидеров в республику очень показателен.

Виталий Приходько
