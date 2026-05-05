«Подняли коллективную тревогу»: Макрон назвал главное условие для автономии европейских стран

Страны Европы взяли курс на самостоятельность и независимость от крупных стран. Это одно из ключевых условий стратегической автономии, считает французский лидер Эмманюэль Макрон. Его слова передаёт телеканал BFM.

Свою точку зрения президент Пятой республики огласил, выступая на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы», — высказался Макрон.

Также в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Ереване Эмманюэль Макрон высоко оценил внешнеполитические изменения Армении после 2018 года. Он похвалил премьер-министра Никола Пашиняна за взятый курс на «европейскую интеграцию». По его словам, нынешний поток визитов западных лидеров в республику очень показателен.