Макрон объяснил, почему не взял жену Брижит в Ереван

Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Ереван в воскресенье, 4 мая без супруги Брижит. Об этом сообщает армянское государственное агентство «Арменпресс».

«Брижит осталась в Париже из-за других обстоятельств и приносит извинения. Она много думает об Армении и мысленно с вами», — приводит слова политика news.am.

В аэропорту «Звартноц» Макрона встречали президент Армении Ваагн Хачатурян, члены кабинета министров и мэр столицы Тигран Авинян.

Визит политик связан с участием в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Эта встреча на высшем уровне пройдёт в армянской столице 4 мая.

В воскресенье туда же начали прибывать и другие участники форума. Среди них — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава канадского правительства Марк Карни, польский премьер Дональд Туск, а также его чешский коллега Андрей Бабиш.

Кроме того, республика принимает президента Молдавии Майю Санду, председателя Европейского совета Антониу Кошту, руководителя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу европейской дипломатии Кайю Каллас, спикера Европарламента Роберту Метсолу и генсека НАТО Марка Рютте.

Помимо этого, 4 и 5 мая состоится первый саммит Армения — ЕС. Европейский союз на нём представят Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен. Пятого мая начнётся государственный визит французского президента в Армению.

Европейское политическое сообщество (ЕПС) — это межправительственная платформа для политических дискуссий, созданная в 2022 году по предложению Франции. Она объединяет 27 стран Евросоюза и ещё 20 европейских государств, среди которых Украина, Великобритания и Турция. Основные вопросы повестки — безопасность, энергетика и миграция. Встречи на высшем уровне проходят каждые два года.