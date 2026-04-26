26 апреля, 11:40

«Трудно разглядеть голубое небо»: Брижит Макрон пожаловалась на тоску в Елисейском дворце

Обложка © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL

Супруга французского лидера Брижит Макрон откровенно рассказала, что жизнь в президентском дворце порой вызывает у неё уныние. Этим наблюдением она поделилась в интервью с изданием La Tribune Dimanche.

«Иногда мне трудно разглядеть голубое небо…» — посетовала первая леди.

Она также призналась, что в последнее время у неё стали появляться приступы пессимизма — того, чего раньше она за собой никогда не замечала. По словам Брижит, прежде её существование было обычным: заботы о детях, работа, чередование удач и неудач — как у всех прочих людей. Однако минувшее десятилетие промелькнуло невероятно стремительно и оказалось до краёв наполнено событиями. За эти годы она успела столкнуться с человеческой глупостью, злобой и настоящей тьмой, и теперь временами ей становится тоскливее, чем когда бы то ни было.

Захарова припомнила Макрону хук справа от жены

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что американский, российский и китайский лидеры — Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпинь — являются противниками Европы. Макрон заявил, что сегодня три державы «яростно противостоят». По его словам, настал уникальный, но опасный момент.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Мышляева
