«Трудно разглядеть голубое небо»: Брижит Макрон пожаловалась на тоску в Елисейском дворце
Обложка © ТАСС / ЕРА / LUDOVIC MARIN / POOL
Супруга французского лидера Брижит Макрон откровенно рассказала, что жизнь в президентском дворце порой вызывает у неё уныние. Этим наблюдением она поделилась в интервью с изданием La Tribune Dimanche.
«Иногда мне трудно разглядеть голубое небо…» — посетовала первая леди.
Она также призналась, что в последнее время у неё стали появляться приступы пессимизма — того, чего раньше она за собой никогда не замечала. По словам Брижит, прежде её существование было обычным: заботы о детях, работа, чередование удач и неудач — как у всех прочих людей. Однако минувшее десятилетие промелькнуло невероятно стремительно и оказалось до краёв наполнено событиями. За эти годы она успела столкнуться с человеческой глупостью, злобой и настоящей тьмой, и теперь временами ей становится тоскливее, чем когда бы то ни было.
