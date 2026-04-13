Захарова припомнила Макрону хук справа от жены

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ещё раз напомнила про прошлогодний случай между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит. В беседе с ИС «Вести» она назвала удар первой леди по лицу французского лидера «хуком справа».

«Хук справа. Мы не видели окончания этой драмы. <…> Я, правда, всегда считаю, что дела семейные — это дела семейные ... А вот эти вещи карикатурные — это для (сатирического журнала — прим. Life.ru) Charlie Hebdo», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что вряд ли всё остальное в чете Макронов близко к идеалу. Она допустила, что там много подводных камней, которые также внезапно могут выплыть, как и «хук справа».

Напомним, в мае 2025 года пресса стала свидетелем размолвки Макрона с женой во время визита во Вьетнам. Камеры запечатлели момент, когда супруга французского президента ударила его по лицу и отказалась от предложенной руки. Всё произошли в момент, когда двери прибывшего самолёта Макрона открывались, а внизу стояли журналисты. Пара попыталась сделать вид, что всё нормально и спокойно спустилась по трапу.