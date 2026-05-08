Проблемы с таможней от одной таблетки: Какие лекарства не стоит брать с собой в другие страны
Лекарство, которое свободно продаётся в одной стране, в другой может считаться наркотическим, психотропным или сильнодействующим веществом. Адвокат Михаил Салкин в беседе с Life.ru объяснил, какие препараты нельзя брать с собой в поездку даже для личного пользования.
По словам юриста, формулировка «для личного пользования» далеко не всегда защищает путешественника. Препарат могут изъять прямо на границе, а в некоторых странах возможны штрафы, депортация и даже уголовное преследование.
В зоне особого риска находятся опиоидные обезболивающие и противокашлевые препараты. Отдельную группу составляют снотворные, транквилизаторы и противотревожные средства.
Также перед поездкой стоит проверять состав противопростудных и противоаллергических препаратов с псевдоэфедрином или эфедрином, а также лекарств от насморка и синусита.
Отдельно юрист выделил препараты каннабиса и CBD, анаболические стероиды и гормональные средства небытового назначения — тестостерон, нандролон, станозолол, оксандролон и метандиенон.
В ряде стран осторожность требуется и с препаратами вроде Прегабалин, Нейронтин и Габапентин, поскольку они могут относиться к контролируемым или строго рецептурным средствам.
«Проблемы возможны и с препаратами экстренной контрацепции, а также средствами, связанными с медикаментозным прерыванием беременности. Обычно ограничения связаны не с тем, что это «женские таблетки», а с тем, что конкретная страна по-своему регулирует оборот репродуктивных препаратов и абортивных средств», — отметил адвокат.
Юрист советует заранее изучать правила ввоза лекарств в страну назначения и, при необходимости, брать с собой рецепт врача и перевод медицинских документов.
