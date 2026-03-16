Не первые в мире: Врач поддержал идею продавать в России таблетки поштучно
Врач Лордкипанидзе поддержал идею продавать таблетки поштучно в аптеках
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dasha Trofimova
В Госдуме предложили разрешить аптекам продавать лекарства поштучно — блистерами или ампулами. Инициатива уже направлена в Минздрав. Эту идею поддержал международный эксперт, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. В беседе с Life.ru он отметил, что подобная практика уже существует в некоторых странах и была бы особенно полезна для пенсионеров.
Такое в некоторых странах уже существует, это не первый прецедент. В принципе, учитывая, что большая часть населения, которая пользуется препаратами и услугами фармацевтики, это всё-таки люди предпенсионного и пенсионного возраста, безусловно, это было бы существенным подспорьем для пенсионеров с точки зрения экономии расходования личных средств.
Эксперт привёл пример: часто курс лечения требует буквально несколько таблеток, но покупать из-за них целую упаковку за 2,5 тысячи рублей просто нерентабельно. Однако врач задался вопросом, будут ли готовы к такому способу реализации и сами аптеки, и пациенты, привыкшие покупать препараты большими упаковками.
Пока культуры штучных покупок у населения нет. То есть одному может пригодиться, а остальные будут по привычке покупать целыми упаковками. И в результате часть этих упаковок может остаться нереализованной. Если население будет полноценно информировано о существовании такой услуги, то она будет пользоваться спросом.
Напомним, депутат Госдумы Владимир Плякин в беседе с Life.ru сообщил, что обратился в Минздрав с инициативой законодательно закрепить обязанность аптек продавать лекарства поштучно по требованию покупателя. Он пояснил, что сейчас аптеки продают препараты только целыми упаковками, из-за чего пациенты вынуждены покупать больше, чем нужно. А его инициатива позволит гражданам сэкономить и сократить количество просроченных лекарств.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.