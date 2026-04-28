По совету соседки: Каждый четвёртый пожилой россиянин пьёт таблетки без назначения врача

Специалисты РГНКЦ представили статистику: 62% граждан старше 65 лет ежедневно употребляют пять и более медикаментов. Исследование охватило свыше четырех тысяч жителей из 11 регионов страны. Об этом стало известно газете «Ведомости».

Практически все пенсионеры регулярно проходят терапию, однако каждый четвёртый делает это самостоятельно. Пожилые люди нередко назначают себе средства, ориентируясь на рекламу или рекомендации знакомых, отметила старший научный сотрудник Наталья Воробьева. С возрастом проблема бесконтрольного приёма таблеток лишь усугубляется: среди пациентов старше 85 лет доля принимающих множество препаратов достигает 66%.

Среднее количество выписанных медикаментов растёт вместе с годами. Некоторые участники опроса принимали до 17 наименований одновременно. Женщины в среднем употребляют больше лекарственных средств, чем представители сильного пола.

Подобный подход провоцирует развитие гериатрических синдромов. Одновременный приём пяти и более препаратов повышает риск падений, депрессии, старческой астении и недержания мочи почти в три раза. Кроме того, чрезмерное количество таблеток напрямую ограничивает самостоятельность человека в быту.

В Росздравнадзоре призывают докторов тщательнее отслеживать побочные эффекты. На пациентов «серебряного» возраста приходится 22% всех сообщений о нежелательных реакциях. Кирилл Горелов подчеркнул, что при лечении нескольких заболеваний одновременно вероятность осложнений возрастает в два-три раза.

