Пенсионерам подсказали способ уволиться без отработки, но это можно провернуть всего раз в жизни

Работающий пенсионер вправе расторгнуть трудовой договор без обязательной двухнедельной отработки, достаточно лишь указать в заявлении причину «в связи с выходом на пенсию», поскольку такая льгота прямо предусмотрена частью 3 статьи 80 ТК РФ, рассказал сенатор Игорь Мурог.

Однако, как подчеркнул парламентарий, воспользоваться этой нормой можно лишь однажды: если сотрудник уже уволился по данному основанию, а затем вновь устроился на работу, то при повторном уходе ему придётся отрабатывать стандартный срок на общих основаниях.

Наниматель, в свою очередь, обязан издать приказ об увольнении по унифицированной форме № Т-8 и в последний рабочий день выдать все причитающиеся суммы: заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие, если его выплата закреплена в коллективном договоре.

«Если сотрудник не смог явиться в последний день (например, по болезни), расчёт переносится на следующий рабочий день с отправкой документов по почте...», — заключил собеседник RT.