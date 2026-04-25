Работающим пенсионерам положен автоматический перерасчёт выплат

Автоматический перерасчёт пенсии после увольнения положен работающим пенсионерам в России, сообщила РИА «Новости» директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова. Речь идёт о тех, кто работал в период с 2016 по 2024 годы.

Эксперт пояснила, что механизм восстановления справедливости действует для тех, кто трудился в период заморозки индексаций. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении Социальный фонд России автоматически производит перерасчёт. Пенсия увеличивается с учётом всех пропущенных за время работы индексаций.

«Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5%», — сказала Гукасова.

Она напомнила, что с 1 января 2025 года в России возобновили ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Страховую пенсию в январе 2026 года проиндексировали на 7,6%.

Ранее в Госдуме рассказали о досрочных выплатах пенсий и пособий перед майскими праздниками. По словам депутата Алексея Говырина, тем, кто получает пенсию через банк с 1 по 4 число, средства перечислят до 30 апреля. С 5 мая выплаты пойдут по обычному графику. При доставке через почтовые отделения деньги выдают в привычные для пенсионера сроки, начало доставки приходится на 2–3 мая, а завершение выплаты намечено до 25 мая. Этот порядок распространяется на разные виды пенсий и на выплаты Социального фонда, которые перечисляются вместе с пенсией