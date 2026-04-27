Названы регионы России с самым сильным кадровым голодом

Резерв рабочей силы в России продолжает стремительно сокращаться: по данным, основанным на статистике Росстата и Роструда, в 2025 году количество людей, готовых выйти на рынок труда (студенты, пенсионеры, женщины в декрете, люди с инвалидностью и временно не занятые), снизилось до 4,4 млн человек, то есть на 9% или на 415 тысяч меньше, чем годом ранее, сообщает газета «Известия».

За пять лет эта цифра уменьшилась почти вдвое: с 7 млн до около 4 млн, а доля кадрового резерва среди занятого населения упала с 10% до 6%. Среди главных причин выделяются неблагоприятная демография и высокий спрос на работников. Особенно активно людей привлекают оборонные предприятия, которые предлагают зарплаты выше средних по рынку.

Ситуация с кадровым голодом сильно разнится по регионам. В среднем на одну вакансию в России приходится 2,6 соискателя, однако, например, в Ингушетии эта цифра достигает 282 человек на место, в Дагестане — 111, в Северной Осетии — 43. А вот в Амурской области, напротив, на одного человека приходится около 2,3 вакансии, в Тульской — примерно две, резюмируется в исследовании.

Тем временем российский рынок труда совершил разворот от кандидатов к работодателям. Если в начале 2025 года российские компании любой ценой удерживали персонал по инерции после ажиотажного спроса на кадры, то уже осенью начался переход к обратной ситуации.