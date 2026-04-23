Игрушки с Bluetooth против реалистичных форм: Life.ru узнал, как меняются секс-предпочтения после 60

Потребности человека в интимной сфере не остаются неизменными на протяжении всей жизни — они трансформируются вместе с физиологией и мировоззрением. Владелица школы сексуального образования Secret и секс-шопов «Точка Любви СПБ» Екатерина Шельтик на основе продаж выявила чёткие возрастные закономерности. В беседе с Life.ru эксперт рассказала, какие товары предпочитают покупатели разных поколений и почему после 60 лет интерес к игрушкам с Bluetooth уступает место реалистичным формам.

Чем старше люди, тем больше они покупают БАДы, возбудители и пролонгаторы. В возрасте 60–80 лет процент покупки этих средств выше, чем в 40–50. А вот по игрушкам получился интересный вывод. Игрушки покупают в любом возрасте, но они просто разные. В 40-50-60 покупают технологичные дорогие вещи — с мобильным приложением, футуристического вида. Дорого, современно, с технологиями, с блютузом и удалённым управлением вибратором, чтобы пара могла наслаждаться на расстоянии. А в 60+ — уже реалистичные формы. Они, как правило, бюджетнее, но не потому, что экономят деньги, а потому что запрос идёт на реалистичное. Мобильные приложения, удалённые доступы в этом возрасте уже не интересны. Поэтому игрушки также в топе, но просто разные. Екатерина Шельтик, владелица школы сексуального образования Secret и секс-шопов «Точка Любви СПБ»

Разница заметна и в выборе лубрикантов. В 40+ берут косметические смазки с возбуждающим, охлаждающим или сужающим эффектом. А в 60+ отдают предпочтение уходовым: увлажняющим и питающим. Специалист связывает такой разброс с физиологией организма. После 50 организм требует больше увлажнения и ухода. Собственная смазка уже не вырабатывается в прежнем объёме, появляется сухость. Это физиологическая потребность, из чего логично вытекает покупка соответствующих средств. В этом возрасте уже нет запроса на охлаждение, поэтому и товар совершенно другой.

Что касается аксессуаров (не игрушек) — их 60+ не покупают, как и наряды. Аксессуары — это скорее история для 40+, отмечает Шельтик. После 60 лет тенденция смещается в сторону ухода, увлажнения, возбуждения и реалистичных форм, фаллоимитаторы реалистичной формы, без вибрации, иногда с функцией подогрева для большей реалистичности. Их продажи значительно выросли среди этой возрастной категории за последний месяц. Аксессуаров и футуристичности с приложениями в ассортименте уже нет. А вот в 45-60 лет костюмы любят. Чаще всего это кэтсьюты (комбинезон-сетка на тело), чулки, трусики с доступом, кожаные комбинезоны.

«Что касается игрушек — наверное, уже не столь важны мобильные приложения и прочее. Важнее реалистичность, «настоящесть» чувства, получение удовольствия. В 40 лет ты ещё ищешь каких-то новых ощущений, а в 60+ ты уже целенаправленно идёшь за оргазмом. Секс — не в новинку, поэтому приоритеты меняются», — подытожила собеседница Life.ru.

Ранее американские исследователи изучили влияние жёсткого секса на когнитивные способности. Эксперты пришли к выводу — практики с удушением и элементы БДСМ снижают умственные функции. Любители придушить партнёра во время близости буквально вредят мозгу. Каждый такой акт создаёт риски для нервной системы.