Российские рестораны подняли цены на блюда с морепродуктами из-за «золотой» рыбы

В январе-апреле 2026 года российские рестораны столкнулись с резким скачком закупочных цен на морепродукты. Стоимость выросла на 10–40% в зависимости от позиции, что вынудило заведения поднять цены в меню до 25% и искать дешёвые альтернативы (вплоть до замены тунца на сурими).

Основные причины: удорожание логистики, сокращение вылова из-за штормов и нереста, а также переориентация рыбодобытчиков на экспорт (в Европу и Азию), где продавать выгоднее, пишет газета «Известия».

На отечественном рынке остаются ограниченные объёмы, по цене сопоставимые с экспортными. Совладелец сети «Честная рыба» сообщил: кальмар и северная креветка подорожали на 10%, филе трески — на 20%, чилийские мидии — на 40%. В «Суши-Маркете» цены в меню выросли до 25%, в «Честной рыбе» средний чек увеличился на 10%.

По данным «Чек Индекса», количество покупок в ресторанах уже снизилось на 4% при росте среднего чека на 8%. Участники рынка прогнозируют дальнейший рост закупочных цен ещё на 10–20%.

