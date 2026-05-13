Нерабочие морозилки и грязная посуда: «Ëбидоёби» на севере Москвы закрыли за нарушения

Тимирязевский районный суд Москвы приостановил работу суши-бара «Ёбидоёби» на Дубнинской улице на 90 суток. Причиной стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные после публикаций SHOT ПРОВЕРКИ .

В заведении плохо работали морозильные камеры, на кухне отсутствовало разделение потоков — сырые продукты пересекались с готовыми блюдами, а персонал после смены оставлял посуду грязной. Клиенты филиала неоднократно жаловались на отравления роллами. В одном из заказов покупатель обнаружил скобу от степлера.