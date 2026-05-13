Нерабочие морозилки и грязная посуда: «Ëбидоёби» на севере Москвы закрыли за нарушения
SHOT ПРОВЕРКА: Столичный «Ёбидоёби» закрыли на три месяца за антисанитарию
Shutterstock / FOTODOM / frantic00
Тимирязевский районный суд Москвы приостановил работу суши-бара «Ёбидоёби» на Дубнинской улице на 90 суток. Причиной стали грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные после публикаций SHOT ПРОВЕРКИ.
В заведении плохо работали морозильные камеры, на кухне отсутствовало разделение потоков — сырые продукты пересекались с готовыми блюдами, а персонал после смены оставлял посуду грязной. Клиенты филиала неоднократно жаловались на отравления роллами. В одном из заказов покупатель обнаружил скобу от степлера.
Это не первый скандал вокруг бренда. Похожий инцидент произошёл в Подольске, где 13-летняя девочка едва не проглотила ржавую металлическую скобу, найденную в роллах той же сети. Роспотребнадзор закрыл более 60% точек «Ёбидоёби» в Москве. В марте в ресторане на Новокузьминской улице отравились двое детей после употребления онигири с креветками и роллов «Филадельфия». Ещё два заведения приостанавливали работу на месяц из-за антисанитарии и риска распространения кишечных инфекций.
