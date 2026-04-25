Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 апреля, 10:28

Ржавая скоба в роллах «Ёбидоёби» чуть не порезала рот 13-летней школьнице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evg Zhul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evg Zhul

В роллах из доставки «Ёбидоёби» 13-летней девочке попалась ржавая скоба от степлера. Школьница чуть не проглотила железку. Об этом Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА рассказала её мама.

Ржавая скоба в роллах «Ёбидоёби» чуть не порезала рот 13-летней школьнице. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ржавая скоба в роллах «Ёбидоёби» чуть не порезала рот 13-летней школьнице. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Жительница Подольска заказала в точке на улице К. Готвальда набор роллов и онигири за 4000 рублей. Забрала сама, но во время еды её дочь почувствовала во рту что-то острое. Мать утверждает, что это была ржавая скоба. Женщина сразу позвонила на горячую линию, там пообещали всё передать администратору, но так и не ответили. Через час женщина сама поехала в ресторан. Там, по её словам, вернули деньги только за один ролл, хотя он был частью сета.

Другие посетители этой точки тоже жаловались: кто-то находил в еде посторонние предметы, кто-то чувствовал неприятный запах, а одна девушка чуть не сломала зуб о скорлупу от фисташки в роллах.

Двое детей отравились в московском суши-баре «Ёбидоёби»
Двое детей отравились в московском суши-баре «Ёбидоёби»

Раньше Роспотребнадзор проверил точки сети «Ёбидоёби» в Москве и временно закрыл больше 60% из них. Почти половина столичных филиалов сейчас не работают до решения суда. Им грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток. В самой компании говорят, что нарушения «технические» и к безопасности еды не относятся.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Афонина
