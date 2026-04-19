«Села на меня и коленом придавила шею»: Сотрудники суши-бара избили девушку за плохой отзыв
В Екатеринбурге сотрудники суши-бара напали на посетительницу, которая отказалась от заказа и решила оставить отрицательный отзыв о заведении. Об этом сообщает E1.
Девушка пришла перекусить перед приёмом у врача. Она прождала заказ полчаса, после чего решила отказаться от него, попросила вернуть деньги и пообещала написать отзыв. В этот момент вмешалась одна из сотрудниц, сидевшая рядом и листавшая телефон.
Женщина заявила, что время приготовления указано в чеке, а обслуживание было нормальным. По словам пострадавшей, буквально через секунду после того, как она отсканировала QR-код для отзыва, работница набросилась на неё.
«После она села на меня и коленом придавила мне шею. Правую руку выворачивала и продолжала отбирать телефон», — рассказала посетительница.
Затем из кухни выбежали другие сотрудники и заявили, что на частной территории фотографировать нельзя. Пострадавшая обратилась в полицию, сейчас проводится проверка.
