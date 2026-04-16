У избитого обувной ложкой школьника диагностировали переломы и сотрясение мозга

Тринадцатилетний школьник из Ачинска попал в больницу с серьёзными травмами после избиения железной ложкой для обуви. У мальчика диагностировали переломы и сотрясение мозга.

Напавший на подростка мужчина ранее уже имел судимости. Его привлекали к ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

Полиция задержала нападавшего после заявление матери. Мужчина уже дал показания следователям.

Напомним, школьника избили в Ачинске Красноярского края. По словам соседей, дети сидели в подъезде жилого дома. На шум вышел один из жильцов. Мужчина погнался за ребятами с ложкой для обуви в руках и напал на подростка.