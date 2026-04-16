16 апреля, 08:50

У избитого обувной ложкой школьника диагностировали переломы и сотрясение мозга

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Gumpanat

Обложка © ShuttersTelegtock / FOTODOM / Gumpanat

Тринадцатилетний школьник из Ачинска попал в больницу с серьёзными травмами после избиения железной ложкой для обуви. У мальчика диагностировали переломы и сотрясение мозга.

Напавший на подростка мужчина ранее уже имел судимости. Его привлекали к ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

Полиция задержала нападавшего после заявление матери. Мужчина уже дал показания следователям.

Житель Ачинска объяснил полиции, зачем избил школьника ложкой для обуви
Житель Ачинска объяснил полиции, зачем избил школьника ложкой для обуви

Напомним, школьника избили в Ачинске Красноярского края. По словам соседей, дети сидели в подъезде жилого дома. На шум вышел один из жильцов. Мужчина погнался за ребятами с ложкой для обуви в руках и напал на подростка.

BannerImage
Лия Мурадьян
  Красноярский край
