У избитого обувной ложкой школьника диагностировали переломы и сотрясение мозга
Тринадцатилетний школьник из Ачинска попал в больницу с серьёзными травмами после избиения железной ложкой для обуви. У мальчика диагностировали переломы и сотрясение мозга.
Напавший на подростка мужчина ранее уже имел судимости. Его привлекали к ответственности за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
Полиция задержала нападавшего после заявление матери. Мужчина уже дал показания следователям.
Напомним, школьника избили в Ачинске Красноярского края. По словам соседей, дети сидели в подъезде жилого дома. На шум вышел один из жильцов. Мужчина погнался за ребятами с ложкой для обуви в руках и напал на подростка.
