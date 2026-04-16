Истошные крики подростка не остановили изверга из Ачинска, избивавшего его ложкой для обуви

В городе Ачинске Красноярского края неадекватный мужчина жестоко избил 13-летнего подростка. Орудием расправы стала металлическая ложка для обуви. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Страшная ситуация произошла в Привокзальном районе. По словам соседей, дети сидели в подъезде дома. На шум вышел один из жильцов и погнался за ребятами с ложкой для обуви.

Большинство детей успели убежать. Но одного 13-летнего мальчика агрессор настиг у подъезда и начал со всей силы избивать. На истошные крики ребёнка отреагировал проходивший мимо мужчина – он остановил изверга, помог пострадавшему подняться и отвёл его домой.

У подростка диагностировали множественные ушибы и переломы. Полиция возбудила уголовное дело.

