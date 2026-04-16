16 апреля, 04:28

Истошные крики подростка не остановили изверга из Ачинска, избивавшего его ложкой для обуви

В Ачинске возбудили уголовное дело после избиения подростка ложкой для обуви

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Margarita Vin

В городе Ачинске Красноярского края неадекватный мужчина жестоко избил 13-летнего подростка. Орудием расправы стала металлическая ложка для обуви. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина избил 13-летнего подростка ложкой для обуви. Видео © Telegram / Подслушано в Ачинске

Страшная ситуация произошла в Привокзальном районе. По словам соседей, дети сидели в подъезде дома. На шум вышел один из жильцов и погнался за ребятами с ложкой для обуви.

Большинство детей успели убежать. Но одного 13-летнего мальчика агрессор настиг у подъезда и начал со всей силы избивать. На истошные крики ребёнка отреагировал проходивший мимо мужчина – он остановил изверга, помог пострадавшему подняться и отвёл его домой.

У подростка диагностировали множественные ушибы и переломы. Полиция возбудила уголовное дело.

В Петербурге пара дерзких угонщиков избила и вышвырнула таксиста из его же машины

Ранее Life.ru писал, что в Омске мужчина натравил стаффордширского терьера на женщину-заводчицу, оттаскал её за волосы и избил ногами. Инцидент произошёл во время выгула собак. Потерпевшая обратилась в полицию, нарушителя задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Юния Ларсон
