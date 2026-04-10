В Петербурге пара дерзких угонщиков избила и вышвырнула таксиста из его же машины

Двое молодых петербуржцев отправились в колонию за нападение на таксиста, и угон автомобиля. Парни вызвали машину, но едва поездка началась — набросились на водителя.

Мужчину избили, вышвырнули из салона и уехали на его автомобиле, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Но далеко не уехали — разбили такси на проспекте Луначарского и бросились в бега.

Преступники пытались скрыться в квартире на улице Кустодиева, но их задержали по горячим следам. По итогу, одному пассажиру назначили 3 года 6 месяцев, второму — 3 года. Оба будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

