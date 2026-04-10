Вместо решётки — фронт: Душивший детей пакетами учитель-балалаечник сбежал на СВО

Фигурант уголовного дела об удушении детей пакетами на уроках, преподаватель игры на балалайке из Екатеринбурга Артём Ваганов, оказался в зоне проведения специальной военной операции вместо скамьи подсудимых. О том, что обвиняемый покинул следственный изолятор ради фронта, поведали три независимых источника в беседе с Е1.RU.

По информации, которой поделился один из источников издания, Ленинский районный суд Екатеринбурга 17 марта продлил содержание Ваганова под арестом вплоть до 18 мая. Тем не менее обвиняемый обжаловать данное постановление не захотел, добровольно заключил соглашение с Министерством обороны и отправился из местного СИЗО-1 выполнять боевые задачи в рамках спецоперации.

«Ваганов убыл на СВО 26 марта», — написали журналисты, сославшись на один из источников.

Как заявляет портал, в свердловском управлении Следственного комитета России от каких-либо пояснений или официальных комментариев по данному поводу отказались, сославшись на отсутствие возможности обсуждать детали досудебного производства.

Ранее сообщалось, что фигурант громкого коррупционного скандала, связанного с компанией «Макфа», принял решение отправиться в зону СВО. Речь идёт о начальнике службы закупа зерна Иване Тофане. Вместе с директором по закупкам и снабжению Владленом Паршиным он был задержан в Челябинске при получении первого транша взятки в размере 1 миллиона рублей.