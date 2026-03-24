Второй фигурант дела «Макфы» ушёл на СВО из-под ареста

Иван Тофан, начальник службы закупа зерна «Макфы», обвиняемый во взяточничестве в Челябинске, ушёл в зону СВО. Пресс-служба Центрального райсуда Челябинска подтвердила эту информацию РИА «Новости».

По данным СК, Владлен Паршин, директор по закупкам и снабжению, и Иван Тофан, начальник службы закупа зерна АО «Макфа», были задержаны после получения первого транша в 1 миллион рублей. Они подозреваются в планировании получения взятки на сумму свыше 16 миллионов рублей за заключение контрактов на поставку пшеницы в период с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года.

В отношении данных лиц были открыты уголовные производства. Паршин находился в предварительном заключении. В феврале текущего года региональные правоохранительные органы проинформировали о его отбытии на СВО.

Ранее сообщалось, что суд в Челябинске принял решение об изъятии 63 квартир, включая объекты в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежавших бывшим владельцам компании «Макфа». Изъятие связано с иском о взыскании почти 19 млрд рублей с Михаила Юревича, Вадима Белоусова и их родственников. Способ исполнения взыскания был изменён с денежных средств на обращение жилых помещений в доход государства. Общая стоимость изъятой недвижимости оценивается почти в 18,9 млрд рублей.