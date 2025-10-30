Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 октября, 12:18

63 квартиры экс-владельцев «Макфы» передадут военным

Челябинский суд передал государству 63 квартиры экс-владельцев «Макфы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NVS my world

Суд в Челябинске принял решение об изъятии 63 квартир, в том числе расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, которые принадлежали бывшим владельцам компании «Макфа». Данная информация была предоставлена Центральным районным судом в рамках иска о взыскании почти 19 млрд рублей с Михаила Юревича (бывший основной собственник), Вадима Белоусова (участвовал в управлении компанией) и их родственников.

«Судом удовлетворено заявление Генеральной прокуратуры РФ, изменён способ исполнения решения от 23 января 2025 года, заменён предмет исполнения в виде взыскания с должников денежных средств на обращение в доход государства жилых помещений», — говорится в сообщении.

Общая стоимость всей изъятой недвижимости оценивается почти в 18,9 миллиарда рублей. Согласно планам, эти квартиры будут переданы Министерству обороны РФ для обеспечения военнослужащих. В суде пояснили, что изъятие квартир по антикоррупционным искам и передача их в государственную собственность является мерой, направленной на восстановление социальной справедливости и укрепление солидарности в борьбе с коррупцией. Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.

В январе 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с бывших владельцев компании более 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределённой прибыли компании. Позднее, в мае 2024 года, суд удовлетворил иск об обращении в доход РФ имущества самой «Макфы». В июле 2024 года областной суд оставил это решение без изменений, и оно вступило в законную силу. Несмотря на эти решения, у ответчиков (Михаила и Валерия Юревичей, Вадима Белоусова) сохраняется задолженность перед РФ в размере более 18,8 млрд рублей. В связи с этим суд рассмотрел заявление Генпрокуратуры об изменении способа исполнения решения суда.

