Суд обратил активы "Макфы" в доход государства
Челябинский суд обратил в доход государства активы "Макфы" по иску ГП
Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество производителя макарон, муки и круп АО "Макфа", а также аффилированных с ним компаний и ряда физических лиц. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме.
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. По его итогам принято решение об обращении в доход имущества акционерного общества, сообщает РИА "Новости".
Напомним, Генпрокуратура подала иск в отношении "Макфы" и аффилированных с ней предприятий с целью перевести акции компаний в доход государства. По мнению следствия, бенефициары заводов экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич развивали бизнес, находясь на госслужбе, и нарушали антикоррупционное законодательство.
"Макфа" — это один из крупнейших производителей макарон и различных мучных изделий в России с центром в Челябинске. По данным за 2014 год, на его долю приходилось до 23% — то есть практически четверть — всего российского рынка.
ИТАР-ТАСС / Валерий Бушухин