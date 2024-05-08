Суд обратил активы "Макфы" в доход государства

Центральный районный суд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество производителя макарон, муки и круп АО "Макфа", а также аффилированных с ним компаний и ряда физических лиц. Судебное заседание состоялось в закрытом режиме.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. По его итогам принято решение об обращении в доход имущества акционерного общества, сообщает РИА "Новости".

"Макфа" — это один из крупнейших производителей макарон и различных мучных изделий в России с центром в Челябинске. По данным за 2014 год, на его долю приходилось до 23% — то есть практически четверть — всего российского рынка.