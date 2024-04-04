"Пиар-фантазия": В ГП опровергли слухи о приостановке работы "Макфы"
Генпрокуратура РФ: Бенефициары "Макфы" хотят повлиять на суд фейками в СМИ
"Макфа" продолжает работать, несмотря на судебное разбирательство. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов
Генпрокуратура России заявила, что предприятия "Макфы" не останавливали свою работу, а все утверждения об обратном являются ложными и преследуют лишь одну цель — оказать давление на суд. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
"Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряжённости и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга", — пояснил он.
По словам Иванова, заводы продолжают функционировать в обычном режиме, а наложенные судом аресты на активы "Макфы" никак не мешают выплатам зарплаты работникам и выпуску продукции. Он добавил, что бенефициары "Макфы" находятся в международном розыске.
Напомним, Генпрокуратура подала иск в отношении "Макфы" и аффилированных с ней предприятий с целью перевести акции компаний в доход государства. По мнению следствия, бенефициары заводов Вадим Белоусов и Михаил Юревич развивали бизнес, находясь на госслужбе, и нарушали антикоррупционное законодательство. Сейчас арестованы счета и активы компании на сумму 100 триллионов рублей. Адвокат, кстати, подтвердил Life.ru подлинность постановления на такую космическую сумму. Также юристы оценили вероятность перехода активов компании в доход государства.