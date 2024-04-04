"Пиар-фантазия": В ГП опровергли слухи о приостановке работы "Макфы" Генпрокуратура РФ: Бенефициары "Макфы" хотят повлиять на суд фейками в СМИ 4 апреля, 16:28 "Макфа" продолжает работать, несмотря на судебное разбирательство. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вадим Ахметов

Генпрокуратура России заявила, что предприятия "Макфы" не останавливали свою работу, а все утверждения об обратном являются ложными и преследуют лишь одну цель — оказать давление на суд. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

"Информация о том, что предприятия группы "Макфа" приостановили деятельность, не соответствует действительности. Это скорее пиар-фантазия некоторых юристов, растиражированная СМИ ради искусственного создания социальной напряжённости и оказания давления на суд с целью вынесения решения в пользу бенефициаров холдинга", — пояснил он.

По словам Иванова, заводы продолжают функционировать в обычном режиме, а наложенные судом аресты на активы "Макфы" никак не мешают выплатам зарплаты работникам и выпуску продукции. Он добавил, что бенефициары "Макфы" находятся в международном розыске.

Авторы Татьяна Миссуми