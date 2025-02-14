Активы «Макфы» перешли в российскую казну

Судебные приставы обратили в доход России доли в уставных капиталах 13 юридических лиц группы компаний «Макфа» и обыкновенные акции 7 юридических лиц, ранее иск с данным требованием подавала Генпрокуратура РФ. Об этом рассказал журналистам директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ) Дмитрий Аристов.

«В рамках исполнительных производств в отношении должников, входящих в группу компаний «Макфа», в доход РФ обращены обыкновенные именные бездокументарные акции 7 юридических лиц, а также доли в уставных капиталах 13 юридических лиц», — уточнил он.

Всего Служба судебных приставов в 2024 году обратила в доход государства более 4 млрд ценных бумаг и 500 объектов недвижимости, изъятых по искам Генеральной прокуратуры РФ. Среди них также активы автодилера «Рольф», алкогольные холдинги Евгения Черняка* и Юрия Шефлера*, напомнил Аристов. То же касается доли сына Петра Порошенко Алексея в уставном капитале ООО «Рошен» (Roshen).