В России национализировали производителя водки "Хортиця"
Связанный с украинским олигархом Global Spirits перешёл в доход России
В России в доход государства перешло имущество компаний, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (производитель водка "Хортиця"), украинским олигархом Евгением Черняком*. Об этом в ФССП России, передаёт РБК.
Сообщается о национализации компаний "Стандарт качества", "Русский север", "Родник и К", "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень", а также части акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин".
Как уже рассказывал Life.ru, летом прошлого года Черняка* подали в розыск на территории России, объявив террористом, из-за того, что он щедро финансировал ВСУ. В мае стало известно об аресте бывших активов производителя водки "Хортица".
А недавно приставы изъяли ТЦ "Черёмушки" и бизнес-центр Cherry Tower в Москве у экс-совладельца банка "Югра" Алексея Хотина и передали государству. При этом, по словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, пока нет вступившего в силу решения суда, согласно которому объекты — это собственность бизнесмена.
* Внесён в список террористов и экстремистов.
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