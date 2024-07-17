В России национализировали производителя водки "Хортиця"

В России в доход государства перешло имущество компаний, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits (производитель водка "Хортиця"), украинским олигархом Евгением Черняком*. Об этом в ФССП России, передаёт РБК.

Сообщается о национализации компаний "Стандарт качества", "Русский север", "Родник и К", "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень", а также части акций АО "Феодосийский завод коньяков и вин".

А недавно приставы изъяли ТЦ "Черёмушки" и бизнес-центр Cherry Tower в Москве у экс-совладельца банка "Югра" Алексея Хотина и передали государству. При этом, по словам адвоката Хотина Павла Хлюстова, пока нет вступившего в силу решения суда, согласно которому объекты — это собственность бизнесмена.