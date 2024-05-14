В России арестованы бывшие активы производителя водки "Хортица"

Суд арестовал семь юридических лиц, которые ранее были связаны с основателем алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком*. В их числе Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом, ликёро-водочные заводы "Русский Север" и "Родник и К" , а также дистрибьюторы "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень". Взыскателем по делу указана Генпрокуратура РФ.