В России арестованы бывшие активы производителя водки "Хортица"
РБК: Суд в Курске арестовал бывшие активы производителя водки "Хортица"
В России арестованы бывшие российские активы концерна Global Spirits, выпускавшего водку под брендом "Хортиця". Как сообщает РБК, такое решение принял Ленинский районный суд Курска 6 мая.
Суд арестовал семь юридических лиц, которые ранее были связаны с основателем алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком*. В их числе Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом, ликёро-водочные заводы "Русский Север" и "Родник и К" , а также дистрибьюторы "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень". Взыскателем по делу указана Генпрокуратура РФ.
Напомним, что летом 2023 года Черняка* объявили в розыск на территории России, объявив террористом. По данным Следкома, бизнесмен щедро финансировал ВСУ. Тем временем Служба безопасности Украины обвинила украинского водочного магната в финансировании СВО.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.
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