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9 июля, 01:15

Украинских олигархов лишили самых крупных активов в Крыму

Константинов: В Крыму национализировали самые крупные активы украинских олигархов

В Крыму продолжается национализация активов украинских олигархов. Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, на данный момент самые крупные из них уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам.

"Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", — подчеркнул чиновник в беседе с РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Крым получил свыше 2,1 миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. В 2023 году было продано активов на 1,7 млрд рублей, а в текущем получено более 416 миллионов.

В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского
В Крыму национализируют квартиру "дружка" Зеленского

Кстати, в прошлом году квартира Зеленского и его супруги в Крыму окончательно перешла в собственность республики. Однако глава киевского режима долго не горевал по упущенной недвижимости и утешил себя новой: он приобрёл особняк Highgrove House, который ранее был резиденцией короля Великобритании Карла III.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kornienko_O

Оксана Попова
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