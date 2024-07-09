Украинских олигархов лишили самых крупных активов в Крыму
Константинов: В Крыму национализировали самые крупные активы украинских олигархов
В Крыму продолжается национализация активов украинских олигархов. Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, на данный момент самые крупные из них уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам.
"Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", — подчеркнул чиновник в беседе с РИА "Новости".
Как сообщалось ранее, Крым получил свыше 2,1 миллиарда рублей от продажи национализированных активов украинских олигархов. В 2023 году было продано активов на 1,7 млрд рублей, а в текущем получено более 416 миллионов.
Кстати, в прошлом году квартира Зеленского и его супруги в Крыму окончательно перешла в собственность республики. Однако глава киевского режима долго не горевал по упущенной недвижимости и утешил себя новой: он приобрёл особняк Highgrove House, который ранее был резиденцией короля Великобритании Карла III.
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