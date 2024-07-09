Украинских олигархов лишили самых крупных активов в Крыму

В Крыму продолжается национализация активов украинских олигархов. Как заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, на данный момент самые крупные из них уже находятся в собственности республики или переданы российским инвесторам.

"Наиболее крупные, видные предприятия уже находятся в собственности республики или российских инвесторов. Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия. Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить", — подчеркнул чиновник в беседе с РИА "Новости".