Суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» 19,7 миллиарда в пользу Генпрокуратуры

Центральный районный суд Челябинска обязал бывших собственников компании «Макфа» выплатить более 19,7 миллиарда рублей в рамках иска, поданного Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

«Иск удовлетворили в полном объёме, взыскав солидарно с 14 ответчиков 19 740 206 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ, солидарно со всех — государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей», — рассказал юрист в беседе с ТАСС.