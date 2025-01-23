Суд взыскал с экс-владельцев «Макфы» 19,7 миллиарда в пользу Генпрокуратуры
Центральный районный суд Челябинска обязал бывших собственников компании «Макфа» выплатить более 19,7 миллиарда рублей в рамках иска, поданного Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.
«Иск удовлетворили в полном объёме, взыскав солидарно с 14 ответчиков 19 740 206 191 рубль и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ, солидарно со всех — государственную пошлину в размере 900 тыс. рублей», — рассказал юрист в беседе с ТАСС.
Трунов сообщил, что суд принял решение о немедленной передаче 100% акций Мишкинского комбината в государственную собственность. Однако по словам адвоката, это решение будет обжаловано.
Напомним, в марте прошлого года генпрокуратура подала иск в отношении «Макфы» и аффилированных с ней предприятий с целью перевести акции компаний в доход государства. Согласно мнению следственных органов, бенефициары заводов, экс-депутат Государственной думы Вадим Белоусов и бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич занимались развитием бизнеса, находясь на государственных должностях, что противоречит антикоррупционным нормам.
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