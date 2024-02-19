Принадлежащая Порошенко липецкая фабрика Roshen перешла в российскую собственность
Суд в Липецке передал в доход России акции фабрики Roshen Петра Порошенко
Липецкая фабрика "Рошен", которая принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко и его сыну, перешла в собственность России по решению суда. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Липецкой области.
"По решению суда в доход Российской Федерации должны быть обращены акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" и 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие "Центрально-Европейской кондитерской компании", 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащие Олегу Казакову", — пояснили в ведомстве.
Там добавили, что решением суда на территории РФ запретили деятельность Порошенко и его сына Алексея, являющихся основными владельцами "Рошен", а также Олега Казакова в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Корпорация Roshen является одним из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. В Липецке фабрика закрылась в 2017 году по политическим и экономическим причинам.
А ранее Life.ru рассказывал, что суд в Петербурге признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg Kazakhstan на территории СНГ. Президент "Балтики" Таймураз Боллоев, которого назначили на должность за два дня до подписания соглашения, в передаче прав не участвовал.
ТАСС / Александр Рюмин