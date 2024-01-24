В Петербурге суд признал недействительной передачу "Балтики" структуре Carlsberg
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg Kazakhstan на территории СНГ. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на решение суда.
Сама сделка по передаче лицензии на интеллектуальную собственность была совершена в июле прошлого года, в результате чего у структуры появилась возможность осуществлять экспортные поставки продукции на территорию Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Примечательно, что договор был подписан без участия президента "Балтики" Таймураза Боллоева. Об этом в администрацию президента сообщил вице-президент компании Александр Дедегкаев. Он попросил Владимира Путина защитить российский бренд в дружественных странах.
По словам адвокатов, договор перестанет действовать за рубежом после того, как решение суда вступит в законную силу. Предполагается, что представители структуры могут подать апелляцию, что приведёт к дальнейшему разбирательству по этому делу.
Напомним, в конце июня прошлого года Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своей российской компании "Балтика". На следующий месяц президент России Владимир Путин выпустил указ о передаче компании под временное управление государства. Датские бизнесмены возмутились, заявив о "краже" своего бизнеса. В Минфине отвергли обвинения, ответив, что пивоваренная компания не является собственностью государства. В ноябре 2023 года также стало известно, что бывшие руководители "Балтики" обвиняются в мошенничестве на почти 300 миллионов рублей.
ТАСС / Пётр Ковалёв