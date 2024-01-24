В Петербурге суд признал недействительной передачу "Балтики" структуре Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg Kazakhstan на территории СНГ. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на решение суда.

Сама сделка по передаче лицензии на интеллектуальную собственность была совершена в июле прошлого года, в результате чего у структуры появилась возможность осуществлять экспортные поставки продукции на территорию Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Примечательно, что договор был подписан без участия президента "Балтики" Таймураза Боллоева. Об этом в администрацию президента сообщил вице-президент компании Александр Дедегкаев. Он попросил Владимира Путина защитить российский бренд в дружественных странах.