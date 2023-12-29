Песков высказался о вмешательстве Кремля в войну "Балтики" и Carlsberg за товарные знаки
Песков заявил, что ситуация с Carlsberg и "Балтикой" хорошо известна Путину
Президент России Владимир Путин отлично знаком с темой защиты товарных знаков российских компаний за рубежом, власти страны защищали и продолжат защищать отечественных производителей до конца. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сведения об обращении руководства компании "Балтика" к Администрации Президента РФ с просьбой защитить товарные знаки за рубежом.
"Мы служебную переписку никогда не комментируем, внутреннюю переписку. То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала, и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я вам могу подтвердить. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца", — сообщил Песков в беседе с журналистами.
Напомним, в июне Carlsberg Group подписала соглашение о продаже своей российской компании "Балтика", однако уже 16 июля президент РФ Владимир Путин указал передать её и "Данон" под временное управление государства. В свою очередь датские бизнесмены заявили о якобы "краже" своего бизнеса, на что, впрочем, уже ответили в Минфине.
LIFE / Павел Баранов