Песков высказался о вмешательстве Кремля в войну "Балтики" и Carlsberg за товарные знаки

Президент России Владимир Путин отлично знаком с темой защиты товарных знаков российских компаний за рубежом, власти страны защищали и продолжат защищать отечественных производителей до конца. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сведения об обращении руководства компании "Балтика" к Администрации Президента РФ с просьбой защитить товарные знаки за рубежом.

"Мы служебную переписку никогда не комментируем, внутреннюю переписку. То, что эта тема есть, то, что эта тема неоднократно фигурировала, и то, что об этой теме хорошо известно президенту, это я вам могу подтвердить. Естественно, отечественных производителей защищали и будем защищать до конца", — сообщил Песков в беседе с журналистами.