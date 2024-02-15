Владельца Pegas Touristik ищут приставы из-за громадного долга

Судебные приставы разыскивают владельца туристической фирмы Pegas Touristik Рамазана Акпынара из-за долга в 328 миллионов рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, бизнесмен серьёзно задолжал своему бывшему бизнес-партнёру Имрану Назарову. Тот требует с предпринимателя более 2,8 миллиона долларов (примерно 264 миллиона рублей) за некие услуги, которые оказывал ему с 2010 по 2018 год. В августе на сторону Назарова встал суд, но за следующие полгода денег он так и не увидел. В итоге в феврале Акпынару, у которого, помимо российского, есть ещё турецкое гражданство, запретили покидать Россию, пока он не заплатит 328 миллионов рублей, 264 миллиона из которых составляет долг, а 63 миллиона — проценты.

Финансовый конфликт между бизнесменами тянется с 2020 года, когда Акпынар обвинил Назарова в вымогательстве и угрозах. Владелец туроператора даже предоставил полиции аудиозапись одного из их разговоров. Силовики задержали Назарова, его юриста и охранника, однако позже экспертиза отказалась считать запись доказательством вымогательства и всех троих отпустили.

Рамазан Акпынар основал Pegas Touristik в 1994 году. Назарова в разные годы называли вице-президентом этой компании, а также коммерческим директором авиакомпании Nordwind, которую в 2008 году выкупил "Пегас" и сделал её персональным перевозчиком.