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Регион
27 августа, 08:22
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Водочный «‎король‎» Юрий Шефлер* лишился бизнеса в России

Юрий Шефлер. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Юрий Шефлер. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Водочный олигарх Юрий Шефлер лишился бизнеса в России. По данным SHOT, судебные приставы обратили в доход государства его компанию Stolichnaya (Столичная).

Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти. В итоге деятельность предпринимателя была признана экстремистской. Среди изъятых компаний Шефлера, АО «‎Амбер Талвис‎», один из крупнейших производителей алкоголя в стране.

Суд национализировал активы уехавшего из России водочного магната Шефлера*
Суд национализировал активы уехавшего из России водочного магната Шефлера*

Юрий Шефлер* — владелец компаний Stoli Group* и Amber Beverage Group*, выпускающих водку и другие алкогольные напитки. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 1,6 миллиарда долларов. С начала 2000-х Шефлер* судился за права на водочные марки Stolichnaya (Столичная) и Moskovskaya (Московская). На него было заведено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Бизнесмен уехал из России в 2002 году. Ранее сообщалось, что марки водки «‎Московская‎» и «‎Столичная‎» в нидерландской Гааге ушли с молотка за 1,6 миллиона евро. Покупателем стала компания Шефлера*.

* Признаны запрещённым в РФ экстремистским объединением.

Андрей Бражников
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