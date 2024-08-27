Водочный «король» Юрий Шефлер* лишился бизнеса в России
Юрий Шефлер. Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС
Водочный олигарх Юрий Шефлер лишился бизнеса в России. По данным SHOT, судебные приставы обратили в доход государства его компанию Stolichnaya (Столичная).
Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти. В итоге деятельность предпринимателя была признана экстремистской. Среди изъятых компаний Шефлера, АО «Амбер Талвис», один из крупнейших производителей алкоголя в стране.
Юрий Шефлер* — владелец компаний Stoli Group* и Amber Beverage Group*, выпускающих водку и другие алкогольные напитки. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 1,6 миллиарда долларов. С начала 2000-х Шефлер* судился за права на водочные марки Stolichnaya (Столичная) и Moskovskaya (Московская). На него было заведено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Бизнесмен уехал из России в 2002 году. Ранее сообщалось, что марки водки «Московская» и «Столичная» в нидерландской Гааге ушли с молотка за 1,6 миллиона евро. Покупателем стала компания Шефлера*.
* Признаны запрещённым в РФ экстремистским объединением.