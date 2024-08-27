Водочный «‎король‎» Юрий Шефлер* лишился бизнеса в России

Бизнесмен и подконтрольные ему предприятия поддерживали ВСУ, дискредитируя российские власти. В итоге деятельность предпринимателя была признана экстремистской. Среди изъятых компаний Шефлера, АО «‎Амбер Талвис‎», один из крупнейших производителей алкоголя в стране.

Юрий Шефлер* — владелец компаний Stoli Group* и Amber Beverage Group*, выпускающих водку и другие алкогольные напитки. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 1,6 миллиарда долларов. С начала 2000-х Шефлер* судился за права на водочные марки Stolichnaya (Столичная) и Moskovskaya (Московская). На него было заведено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Бизнесмен уехал из России в 2002 году. Ранее сообщалось, что марки водки «‎Московская‎» и «‎Столичная‎» в нидерландской Гааге ушли с молотка за 1,6 миллиона евро. Покупателем стала компания Шефлера*.