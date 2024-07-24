Суд национализировал активы уехавшего из России водочного магната Шефлера*

Активы уехавшего из России водочного магната Юрия Шефлера*, чьи спиртовые заводы ранее были арестованы, передали в доход государства. Соответствующее решение вынес Тамбовский районный суд. Сам предприниматель и его люксембургские компании Amber Beverage Group Holdings* и Stoli Group* признаны экстремистским объединением.

"Суд <…> обратил в доход РФ активы Юрия Шефлера* на территории РФ", — сообщили в объединённой пресс-службе судов Тамбовской области.

Изъятию подлежат акции тамбовского спиртового завода "Амбер Талвис", калининградского производителя алкогольной продукции "СПИ-РВВК", а также доли в уставном капитале его "дочки" ООО "РВВК". Кроме того, суд арестовал движимое и недвижимое имущество и банковские счета Шефлера*.

Юрий Шефлер* — владелец компаний Stoli Group* и Amber Beverage Group*, выпускающих водку и другие алкогольные напитки. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 1,6 миллиарда долларов. С начала 2000-х Шефлер* судился за права на водочные марки Stolichnaya (Столичная) и Moskovskaya (Московская). На него было заведено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Бизнесмен уехал из России в 2002 году.

Ранее сообщалось, что марки водки "Московская" и "Столичная" в нидерландской Гааге ушли с молотка за 1,6 миллиона евро. Покупателем стала компания Шефлера*.