Спиртзавод уехавшего из России водочного магната попал под арест

В Тамбове суд наложил арест на местный спиртовой завод "Амбер Талвис", который принадлежит предпринимателю Юрию Шефлеру из списка Forbes. Арестованы также ещё две подконтрольные Шефлеру компании в Калининграде. Соответствующее решение суда было принято по иску Генпрокуратуры, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В картотеке дел информация об участниках дела, по которому было принято это решение, скрыта. Стороны процесса в материалах также не обозначены. Закрытое судебное заседание назначено на 23 июля. Согласно данным РБК, спирт с тамбовского завода "Амбер Талвис" поступал в Латвию, где выпускают водку марок Stoli и Moskovskaya, а также ликёр "Рижский бальзам".

Юрий Шефлер — владелец компаний Stoli Group и Amber Beverage Group, выпускающих водку и другие алкогольные напитки. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 1,6 миллиарда долларов. С начала 2000-х Шефлер судился за права на водочные марки Stolichnaya и Moskovskaya. На него было заведено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Бизнесмен уехал из России.