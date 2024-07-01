Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 17:43

Спиртзавод уехавшего из России водочного магната попал под арест

В Тамбове суд арестовал спиртзавод водочного магната Юрия Шефлера по иску ГП

В Тамбове суд наложил арест на местный спиртовой завод "Амбер Талвис", который принадлежит предпринимателю Юрию Шефлеру из списка Forbes. Арестованы также ещё две подконтрольные Шефлеру компании в Калининграде. Соответствующее решение суда было принято по иску Генпрокуратуры, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В картотеке дел информация об участниках дела, по которому было принято это решение, скрыта. Стороны процесса в материалах также не обозначены. Закрытое судебное заседание назначено на 23 июля. Согласно данным РБК, спирт с тамбовского завода "Амбер Талвис" поступал в Латвию, где выпускают водку марок Stoli и Moskovskaya, а также ликёр "Рижский бальзам".

Юрий Шефлер — владелец компаний Stoli Group и Amber Beverage Group, выпускающих водку и другие алкогольные напитки. Forbes оценивает состояние предпринимателя в 1,6 миллиарда долларов. С начала 2000-х Шефлер судился за права на водочные марки Stolichnaya и Moskovskaya. На него было заведено уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. Бизнесмен уехал из России.

Ранее сообщалось, что марки водки "Московская" и "Столичная" в нидерландской Гааге ушли с молотка за 1,6 миллиона евро. Покупателем стала компания Шефлера, который когда-то владел брендами.

Суд в России впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации
Суд в России впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации
Обложка ©

TACC / Василий Мельниченко

Наталья Исакова
  • Новости
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров