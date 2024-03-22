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22 марта, 15:08

Суд в России впервые изъял акции частных инвесторов из-за незаконной приватизации

Суд взыскал в пользу государства акции инвесторов Соликамского магниевого завода

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций Соликамского магниевого завода (СМЗ). Ответчиками были 2266 физических и юридических лиц.

"Исковые требования основаны на незаконном выбытии федерального имущества из владения государства, поскольку приватизация государственного предприятия "Соликамский магниевый завод" произведена без необходимого решения Правительства РФ", говорится в сообщении суда.

Отметим, что в 2022 году прокуратура добилась, чтобы основной пакет акций Соликамского магниевого завода изъяли в пользу государства. России тогда досталось 89,5% акций. Теперь же предприятие будет полностью принадлежать государству.

Отмечается, что это изъятие акций частных инвесторов из-за незаконной приватизации стало первым в истории современной России.

Ранее на Урале национализировали важные для оборонки заводы сбежавших из РФ братьев-магнатов. Речь идёт о ЧЭМК и двух других производителях ферросплавов.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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