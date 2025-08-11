Крах матёрых: как сомнительные триллионы челябинских олигархов снова вернулись народу Оглавление Беглые губернаторы, коррупция и заводы: как Челябинск стал столицей скандалов Беглый губернатор Юревич: как он вывел 100 трлн через «Макфу» и сбежал в Лондон Дороги в никуда: как Дубровский «потерял» 33 млрд и исчез Металл для НАТО: как челябинские олигархи снабжали врагов и попали под национализацию Золотой крах: как депутат-миллиардер Струков лишился шахт из-за Швейцарии Последние годы государство начало возвращать в собственность приватизированные за бесценок в лихие 90-е предприятия. В одном только Челябинске совокупная стоимость изъятых активов составляет триллионы рублей. О чём идёт речь? 10 августа, 21:15 Бизнесмен Юрий Антипов и экс-губернаторы Челябинской области Борис Дубровский и Михаил Юревич лишились всего. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Екатерина Сычкова, Александр Кондратюк, © VK / Наш Челябинск, Shutterstock / FOTODOM / William Potter

Беглые губернаторы, коррупция и заводы: как Челябинск стал столицей скандалов

На днях МВД объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это уже второй по счёту подавшийся в бега глава региона, в отношении которого заведено уголовное дело. А кроме этого в последние несколько лет область лихорадит от судебных разбирательств и отчуждения собственности у местных бизнесменов.

Только за последнее время Генпрокуратура предъявляла многомиллиардные иски и через суды возвращала в госсобственность крупные заводы и добывающие предприятия. Процессов настолько много, что кажется, будто Челябинск за несколько десятилетий превратился в какую-то клоаку из коррупции и круговой поруки.

Объяснение этому есть — Челябинский регион буквально нашпигован промышленностью. В области работают 9 металлургических заводов, 17 предприятий тяжёлого машиностроения, 13 — радиоэлектроники и измерительной техники, по 5 — лёгкой и химической промышленности, 20 — пищевой. А кроме этого здесь развёрнуты добыча угля, объекты генерации энергии. В регионе вращаются колоссальные деньги, и желающих приобщиться к финансовым потокам много.

Беглый губернатор Юревич: как он вывел 100 трлн через «Макфу» и сбежал в Лондон

Под уголовным преследованием Михаил Юревич находится с 20 марта 2017 года. Тогда ему предъявили обвинения по двум статьям УК РФ: 290 (получение взятки) и 128 (подстрекательство к клевете). По версии следствия, Юревич, будучи главой Челябинской области, получил взятки от министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на сумму 26 млн рублей, а также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачёва к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Фёдора Вяткина. Обвинения предъявлены заочно — когда запахло жареным, Юревич с семьёй спешно выехал на ПМЖ в Лондон.

При этом его имя также фигурирует в уголовном деле младшего партнёра по бизнесу — бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова, которого вместе с тёщей обвинили в получении взятки в размере более 3 млрд рублей за содействие в получении господрядов на строительство дорог компании «Южуралавтобан». На вынесение приговора Белоусов не явился, исчез и был объявлен в федеральный розыск.

В итоге по иску Генпрокуратуры о «незаконном обогащении» Центральный районный суд Челябинска обратил в доход государства принадлежащие семьям Юревича и Белоусова активы производителя макарон и муки группы компаний «Макфа» на сумму 100 трлн рублей.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Фото © ТАСС / Валерий Бушухин

Дороги в никуда: как Дубровский «потерял» 33 млрд и исчез

Следующий после Юревича губернатор Челябинской области — Борис Дубровский — тоже попался на дорожном строительстве. По сведениям «Коммерсанта», его обвиняют в растрате 33 млрд рублей, выделенных на ремонт дорог. Экс-главу региона объявили в розыск по уголовному делу челябинского Миндортранса, по которому уже задержаны 10 человек.

Дубровский находился на должности в 2014–2019 годах и ушёл с неё «по собственному желанию» после того, как ФАС России признала факт заключения антиконкурентного соглашения между губернатором, крупнейшим на тот момент дорожным подрядчиком в регионе АО «Южуралмост» и министерством дорожного хозяйства и транспорта региона.

Кроме этого в конце сентября Арбитражный суд Челябинской области будет решать вопрос о взыскании с экс-главы региона почти миллиарда рублей. В 2020 году в Челябинске начали строить конгресс-холл «Крылья». Контракт на стройку получила компания ПО «Монтажник», которая за пару месяцев до этого перешла во владение семьи губернатора, но управлялась через третьи лица. Стоимость объекта по ходу строительства выросла в два раза. В итоге строительство было заморожено, возбуждено уголовное дело, а успешная до перехода к Дубровским компания обанкротилась.

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Фото © ТАСС / Екатерина Сычкова

Металл для НАТО: как челябинские олигархи снабжали врагов и попали под национализацию

В начале прошлого года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве был задержан владелец одного из промышленных гигантов региона, предприятия стратегического назначения — Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрий Антипов.

Задержание случилось на фоне решения Арбитражного суда Челябинской области национализировать три предприятия ЧЭМК, производящих высококачественную сталь для производства военной техники — от авиадвигателей до танковых стволов. По некоторым данным, на их долю приходится до 90% подобного производства в стране.

По сведениям, собранным следователями Генпрокуратуры, активы предприятий попали под контроль резидентов недружественных государств, и все последние годы, включая годы СВО, их продукция вывозилась по заниженной стоимости в США и Европу.

Аристов и Кретов были партнёрами Антипова на протяжении 30 лет и все предприятия были в их совместной собственности. А в 2020 году троица неожиданно решила разойтись. Металлургические активы Антипов оформил на себя, а последние двое забрали себе предприятия агробизнеса.

По данным обвинителя, развод партнёров оказался липовым, и в итоге принадлежащие семьям Александра Аристова и Александра Кретова четыре крупных предприятия — «ЦПИ-Ариант», «Кубань-Вино», «Агрофирма «Ариант» и «Агрофирма «Южная» также перешли в доход государства.

Более того, в апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требование Генпрокуратуры о взыскании 105 млрд рублей неосновательного обогащения со всей троицы. Почему, можно только догадываться, поскольку процесс был закрыт для прессы в связи с приобщением к материалам дела документов «для служебного пользования», в которых содержались сведения в сфере обороны России.

Золотой крах: как депутат-миллиардер Струков лишился шахт из-за Швейцарии

Челябинский миллиардер Константин Струков. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В июле этого года своей собственности — ГК «Южуралзолото» — лишился челябинский миллиардер, депутат местного заксобрания и один из богатейших российских чиновников Константин Струков. В начале месяца Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства акции ПАО. К тому моменту они были оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, а также доверенных лиц.

В Челябинской области имя бизнесмена неоднократно всплывало в СМИ в связи с конфликтами, связанными с несоблюдением норм экологической безопасности, нарушениями трудового законодательства, проблемами с безопасностью на золотодобывающих шахтах и многочисленными летальными случаями на его предприятиях. При этом миллиардер не скупился на архидорогую недвижимость в Черногории и Москве.

