Кадыров: 571 осуждённый из Чечни добровольно отправился в зону СВО

Более 570 осужденных из Чечни добровольно подписали контракты с Минобороны и отправились в зону СВО, сообщил Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. По его словам, эти данные ему предоставил глава республиканского управления ФСИН Ахмед Адаев. Всего на фронт направлен 571 человек.

«Желающие с оружием в руках защищать Родину уходят в МО РФ исключительно на добровольной основе. В этом году эта возможность им также предоставляется», — подчеркнул глава Чечни.

Глава республики также заявил, что Чечня занимает первое место по количеству осуждеёных, принявших решение участвовать в СВО.

Ранее фигурант громкого коррупционного скандала, связанного с компанией «Макфа», принял решение отправиться в зону СВО. Речь идёт о начальнике службы закупа зерна Иване Тофане. Вместе с директором по закупкам и снабжению Владленом Паршиным он был задержан в Челябинске при получении первого транша взятки в размере 1 миллиона рублей.