70-летний депутат челябинского заксобрания Филиппов из списка Forbes ушёл на СВО

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов в возрасте 70 лет принял решение отправиться в зону специальной военной операции. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

По информации инсайдеров URA.ru, парламентарий уже бывал в командировке в зоне СВО, и увиденное произвело на него настолько сильное впечатление, что бывший десантник решил вернуться туда на длительный срок. В пресс-службе областного парламента подтвердили, что Филиппов уведомил аппарат собрания о невозможности исполнять депутатские обязанности с 16 марта в связи с отбытием на СВО сроком не менее полугода.

Источники затруднились уточнить, чем именно депутат будет заниматься в зоне проведения спецоперации. Обычно контракты не заключаются с лицами старше 65 лет даже в добровольческих формированиях.

Валерий Филиппов избирался в региональный парламент четыре раза, входит в комитеты по бюджету и налогам, а также по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению. В 2023 и 2024 годах депутат входил в топ-6 самых богатых бизнесменов области и был включён в список Forbes с состоянием в 300 млн рублей.

Недавно стало известно, что американский журналист и правозащитник, член Коммунистической партии США Кристофер Хелали подписал контракт и отправится в зону проведения специальной военной операции. О своём решении он рассказал после церемонии прощания с командиром отряда «Родня» Евгением Николаевым с позывным Гайдук, погибшим при выполнении боевых задач. Хелали отметил, что именно с ним он заключил контракт, и, хотя ему не довелось повоевать под началом погибшего, он готов был идти за ним куда угодно.