Депутат-миллионер из Перми призвал отправлять на СВО недовольных зарплатой полицейских

Депутат Гордумы Перми Владимир Плотников выступил с инициативой об изменении подходов к формированию списков для участия в спецоперации. Он предложил включать в них сотрудников МВД, которые решили уволиться из-за невысоких окладов.

Парламентарий пояснил, что такие кадры уже обладают необходимой подготовкой и их можно привлекать в первую очередь в случае мобилизации. По его словам, хотя в полиции зарплаты оставляют желать лучшего, в зоне боевых действий материальные условия совсем иные.

Выступая перед коллегами, политик подчеркнул, что в текущих обстоятельствах полицейские не должны покидать службу, ссылаясь на присягу и личную ответственность перед государством. «Я понимаю, что зарплата — маленькая. Но есть ещё долг, долг перед нашей Родиной», — заявил он.

Поводом для столь резонансного заявления стал доклад руководителя пермской полиции Вадима Стрижкова о кадровой ситуации. Согласно представленным данным, за 2025 год в штат удалось зачислить 178 человек. Однако потери оказались более существенными: за аналогичный период ведомство покинули 412 сотрудников.

Стоит отметить, что сам Плотников далёк от проблем с низкими доходами. Согласно декларациям, еще в 2020-м его заработок превысил 350 млн рублей. В собственности у него числились два дома, восемь участков земли, а также люксовый Rolls-Royce Ghost. В 2022-м он задекларировал 221 млн рублей, а в списке имущества также фигурировала доля в испанской недвижимости. В настоящее время действующие депутаты освобождены от обязательной публикации сведений о своих доходах.