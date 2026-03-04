Владимир Путин
Колокольцев: Нехватка участковых в России достигла 25%

Обложка © Life.ru

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД с участием президента Владимира Путина озвучил тревожную цифру: некомплект участковых уполномоченных в нашей стране составляет 25%. При этом министр заверил, что контроль за поднадзорными лицами удаётся сохранить.

«Несмотря на большой некомплект участковых, это 25%, сохранён контроль за поднадзорными», — сказал Колокольцев в ходе заседания.

Ранее Колокольцев на совещании заявил о рекордной текучке кадров в полиции — с 2020 года уволились 350 тысяч сотрудников. В прошлом году в МВД пришли 58 тысяч человек, а ушли 80 тысяч. В итоге образовалось 212 тысяч вакансий, из которых почти 187 тысяч — должности аттестованных сотрудников. Больше всего не хватает участковых, патрульных и оперов в регионах.

