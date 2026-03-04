Колокольцев: С 2020 года из МВД уволились 350 тысяч сотрудников

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о рекордной текучке кадров в полиции — с 2020 года уволились 350 тысяч сотрудников. Об этом министр сообщил на расширенной коллегии ведомства по итогам 2025 года.

«Текучесть кадров огромная. С 2020 года ушло 350 тысяч. Личный состав обновился фактически наполовину», — сказал Колокольцев.

Только в прошлом году на службу приняли 58 тысяч человек, а уволились 80 тысяч.

Особенно острая ситуация в регионах. По словам министра, общее число вакансий достигло 212 тысяч, из них 186,5 тысячи — аттестованные должности. Не хватает сотрудников патрульно-постовой службы, уголовного розыска, участковых.

«Есть райотделы, в которых полностью разукомплектованы отдельные подразделения», — констатировал Колокольцев.

Ранее Life.ru сообщал, что Министерство внутренних дел РФ планирует расширить круг лиц, которые смогут выполнять полицейские функции, чтобы сгладить проблему кадрового дефицита. Глава ведомства Колокольцев предлагает допустить к подобной деятельности сотрудников органов, которые пока официально не являются полицейскими.