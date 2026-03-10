Автор Wargonzo и командир «Родни» Евгений Николаев погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб Евгений Николаев, известный под позывным «Гайдук». Он был командиром подразделения «Родня» и автором проекта Wargonzo.

Как рассказали его боевые товарищи, Николаев погиб, как настоящий командир — выводя своих ребят из-под удара. По нему пришёлся удар FPV-дрона. Принцип «воюют все» в его подразделении был не просто словами: офицер всегда шёл первым. Это было не первое его ранение.

У Николаева была удивительная судьба. В молодости, будучи нацболом, он попал в тюрьму по сфабрикованному обвинению. Вышел оттуда, затем были десятилетия разлуки с друзьями и новая встреча в Донецке, как у мушкетёров. Он успел написать книгу «Моя Новороссия. Записки добровольца», основанную на собственном опыте.

Друзья вспоминают его как редкого человека — умного, эрудированного, мягкого и остроумного. Он хорошо знал южнорусский вопрос, разбирался в истории Молдавии и Украины. В его книге есть метафора о платане — дереве, которое сажали в Херсоне, Одессе и Кишинёве как символ имперского единства этих земель. Николаев родился в Молдавии, а погиб под Славянском.

